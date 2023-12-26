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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزارة التموين تعقد غدا ثاني اجتماعات مشروع ورشتي للذهب

احمد كمال معاون وزير
احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية
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قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إنه سيتم غداً الأربعاء عقد ثاني اجتماعات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس المصلحة والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير للذهب وممثلي البنك الزراعي المصري مع أصحاب ورش الذهب والمصوغات.

وتابع: يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم الإعلان عنها في إطار بروتوكول "ورشتي" والذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين والبنك الزراعي المصري بهدف تمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى  مليون جنيه.

‎وأضاف كمال أن المشروع في مرحلته الاولي يستهدف 50 ورشة ذهب وفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، لافتا إلي أنه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.

وأكد المتحدث الرسمى ان عقد هذه الاجتماعات والخاصة بالمشروع بشكل دوري، حيث سيساهم مشروع ورشتى فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على صناعة الذهب احد اهم  الصناعات الوطنية الهامة.

كما أكد علي تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.

وزارة التموين والتجارة مصلحة الدمغة و الموازين البنك الزراعي المصري مشروع ورشتى الصناعة الوطنية