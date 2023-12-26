البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها السبت المقبل، ويستضيفها ستاد السلام؛ وذلك لعدم جاهزية ستاد القاهرة لاستقبال المباراة.

وشهد مران اليوم تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة بينما خاضت مجموعة أخرى من اللاعبين تدريبات بدنية وخططية تحت إشراف طارق مصطفى المدير الفني للفريق.

وشهد المران أيضًا عودة محمد هلال للتدريبات الجماعية. ومن المقرر أن يخوض برنامجا تدريبيا مكثفًا استعدادا للمشاركة فى المواجهات الرسمية المقبلة.