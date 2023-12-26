انتحار شخص بسبب مروره بأزمة نفسية بالقليوبية

تخلص شخص من حياته بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لمروره بحالة نفسية سيئة لترك زوجته مسكن الزوجية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص بقرية الدير دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين تخلص عاطل مقيم بقرية الدير من حياته عقب مروره بأزمة نفسية لترك زوجته مسكن الزوجية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.