ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وزارة العمل: نسعى لتطوير التدريب المهني لتخريج شباب يناسب سوق العمل

أيمن قطامش رئيس الإدارة
أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية التدريب المهني بوزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الإدارة قائمة منذ زمن ولديها امكانيات تدريبية ولكنها مقتصرة على الكورسات قصيرة المدى، مشيرة إلى أن عدد الدورات التدريبية عددها 300 دورة سنويًا، والدورة نفسها مدتها من 60 إلى 200 ساعة تدريب.

وأضاف "قطامش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تهتم حالياً بتطوير التدريب المهني من خلال الدورات والتدريب طويل المدى، لتخريج شباب لديهم مهارات أفضل بكثير ليناسبوا سوق العمل الداخلية والخارجية.

وتابع، أن الفئة العمرية المستهدف تدريبها، من عمر 18 عاماً و حتى 35 عاماً، موضحًا أن الدولة تتعاون مع القطاع الخاص من أجل السعي لتطوير التدريب المهني والقطاع الخاص.

الإدارة المركزية للتدريب المهنى وزارة العمل الدورات التدريبية سوق العمل القطاع الخاص