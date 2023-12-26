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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"ولنا في الخيال حب".. بطولة بين أحمد السعدني ومايان السيد

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
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تستمر المخرجة سارة رزيق تصوير مشاهد فيلم «ولنا في الخيال حب»  والذي يعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول لسارة وكذلك العمل الأول لمدير التصوير محمد جاد والذي يخوض فيه دور البطولة كلا من أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه.
ويشارك أيضا في الفيلم عدد من الوجوه الشابة الصاعدة. مدير التصوير محمد جاد، مهندس ديكور حمزة طه، مونتاج كمال الملاخ ، تصميم ملابس ليلى ماجد ، موسيقى تصويرية خالد حماد، إنتاج شركة ريد ستار ، تأليف وإخراج سارة رزيق.

أحمد السعدني مايان السيد عمر رزيق سارة رزيق ولنا في الخيال حب