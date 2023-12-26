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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مركز الملك سلمان للإغاثة: تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري غزة تجاوزت 159 مليون دولار

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة
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أعلن مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية، اليوم الثلاثاء، أن مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة تخطت أكثر من 596 مليون ريال ما يعادل 159 مليون دولار أمريكى.

وقال المشرف على المركز عبد الله الربيعة، إن عدد المتبرعين في الحملة الإغاثية بلغ أكثر من مليون و300 ألف متبرع حتى الأن، وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السعودية.

وكان المركز قد أطلق الحملة الإغاثية عبر منصة «ساهم» إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 

مركز الملك سلمان للإغاثة غزة