حبس "كروان مشاكل" بتهمة سب محام وتهديده بالخطف

قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، شهرين، بتهمة سب محام وتهديده بالخطف.

وكان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل بسبه وقذفه وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها عبر حسابه في التيك توك.

وفي ذات السياق كانت جهات التحقيق، أمرت حبس التيك توكر "كروان مشاكل" 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات تحض على الفسق والفجور.

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفى والمعروفة بـ"إنجي حمادة" 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض على النيابة وسماع أقواله.