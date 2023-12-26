رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الحالة الصحية لـ 17 مصابا في حادث طريق دار السلام| صور

اطمئن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم خلال توجهه لاستقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم، علي مصابي حادث طريق دار السلام وعددهم 17 مصابا، والذين كانوا في طريقهم إلى عملهم بإحدى المدارس الخاصة، ورافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي مدير لعنايات المركزة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة، ولفيف من طاقم الاستقبال والطوارئ من الأطباء وهيئة التمريض.

وخلال الجولة التفقدية لحالة المصابين

اطمئن النعماني على الوضع الصحي لمصابي الحادث، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة والإصابات متفرقة ما بين جروح وكسور وكدمات.

وشدد النعماني علي تقديم الرعاية اللازمة وعمل جميع الفحوصات اللازمة، معطيا تعليمات بعمل خروج لمعظم الحالات عقب استقرار حالتهم، معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء للمصابين.

جدير بالذكر أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم مقابل قرية الكهولة بمركز دار السلام والمصابين هم

يوصينا جوزيف ش 15 سوهاج 22 سنة، وكرستين موريس سوهاج 22 سنة، وأسماء نصر كامل اخميم 22 سنة، وهبة قناوي محمد اخميم 27 سنة، وياسمين أشرف سوهاج 22 سنة، وشيماء خضيري اخميم 27 سنة، ومحمد أسعد محمد، اخميم 35 سنة، وعاطف ناصر علي، آبار الوقف 37 سنة، ونرمين عبد العال، المراغة 23 سنة، وأسامة خضيري، سوهاج 51 سنة، وريم إبراهيم، العزبة والعرب 22 سنة، ومحمد ناصر سوهاج 28 سنة، وحسام أشرف البدري اخميم 35 سنة، ورحيم جرجس.