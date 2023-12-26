بالفيديو.. "صباح الخير يا مصر" يحيى ذكري رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل

أحيى برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل.

وعرض البرنامج تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل ملك المقامات القرآنية"، حيث تحل اليوم ذكرى رحيل القارئ الشيخ، والذي يعد علما من أعلام مدرسة التلاوة المصرية، ولا تزال تلاوته المرتلة والمجودة والنادرة يتردد صداها بين الأجيال المتعاقبة بسبب ما تنفرد به من صوت ومقامات بلغت 19 مقاما.

وتميز الشيخ مصطفى إسماعيل منذ صغره بأداء متفرد في تلاوة كتاب الله عز وجل وبراعة دقيقة وملفتة للانتباه في التنقل بين مقاماتها يصاحبها حسن تعبير عن معاني الآيات والكلمات بصوته وأدائه وتمكنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم بمختلف فنون التلاوات.

يذكرأن الشيخ مصطفى إسماعيل رحل عن عالمنا في 26 ديسمبر 1978 ودُفن في قريته ميت غزال بمحافظة الغربية بعد أن ترك خلفه ثروة كبيرة من التلاوات القرآنية بدأها منذ صغر سنه، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من العمر، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتلقى علوم التجويد والقراءات.