تداول 10 آلاف طن و844 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 844 شاحنة و157 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 496 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 348 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما تم تداول 1400 طن بضائع و267 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1195 راكبا بموانئها.

