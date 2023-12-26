مصر تواجه الإمارات بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة بالقاهرة

يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال مع نظيره الإمارات في إطار منافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25، التي تقام بإستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة 9 منتخبات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الإمارات ، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب، بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال بالاضافة إلى ليبيا.

ومن المنتظر انطلاق فعاليات حفل افتتاح البطولة مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة كالتالي:-

– منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب الكويت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب تونس يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب المغرب يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتقام مباريات دور الثمانية يوم الاثنين الموافق 1 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، استقر على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.