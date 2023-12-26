الاتحاد السكندري يستضيف فاركو على ملعب استاد الإسكندرية في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،نظيره فاركو ،في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

خاض الاتحاد السكندري ٧ مباريات قبل موقعة اليوم امام فاركو ،فاز في ٣ مباريات ،وتعادل في ٣ مباريات ،حصد ١٢ نقطة ،يحتل المركز الـ ١١ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

فاركو في المركز قبل الأخير برصيد ٥ نقاط ،جمعهما من ٩ مباريات خاضها حتى الآن ،فاز في مباراة ،وخسر في ٦ مباريات ،وتعادل في مباراتين .

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الاتحاد و فاركو ..

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة الإتحاد السكندري وفاركو والمقرر إقامتها الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر بإستاد الإسكندرية في السابعة مساءً إلي طاقم تحكيم مكون من:

إبراهيم نور الدين حكم ساحة

أسامة السيد مساعد أول وأحمد عبدالمنعم مساعد ثان

أحمد حمدي حكم رابع

وعلى تقنية الفيديو محمد نهاد ويعاونه محمود وفا