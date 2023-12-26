غارات إسرائيلية مكثفة ومواجهات عنيفة على مختلف المحاور بغزة

أفادت قناة "روسيا اليوم"، بشن الطيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي على مختلف المناطق في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع مواجهات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكرت القناة أن الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تتركز في مدينة خان يونس جنوب غزة وشرق البريج والمغراقة وسطه.

ولفتت إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ما يزيد عن 12 غارة جديدة على مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة اخرين.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد سخصين ووقوع عدد من الجرحي في استهداف لمنزل بالقرب من النجمة وسط رفح، وسقوط عدد من الشهداء بقصف استهدف منزلا في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.