قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزلًا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الطابق الأرضي لمنزل المواطن يوسف الزنديق على مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت سيارات المواطنين، ودمرت الشارع المحاذي لمخزن المياه المغذي للمخيم.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم والأعيرة النارية بكثافة، تزامنا مع استمرار عدوانها الثاني خلال يومين.

كما أعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وأقامت ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف أحياء المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة، مدينة طولكرم، وحاصرت مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأفادت مراسلة "وفا"، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي، باتجاه شارع خضوري، ودوار العليمي، وشارع السكة، ترافقها جرافات، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم ومخيماتها، على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم نور شمس من كافة الجهات، فيما انتشر عشرات الجنود في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وتحديدا في المنطقة المتاخمة للمخيم، مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة المنشية وجبل النصر وجبل الصالحين، وقامت بتفتيشها واحتجاز اصحابها في غرفة واحدة، ونشرت قناصتها على أسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة من القناصة في منطقة الأحراش المقابلة للمخيم، والبنايات العالية في محيطه.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف الشارع المحاذي لمدخل المخيم، وشارع حارتي المنشية والدمج، وتدمير البنية التحتية، كما لاحقت مركبات الاسعاف التي تتواجد في المخيم، واجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح.