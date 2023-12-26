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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع معدل التضخم السنوي في العراق خلال نوفمبر الماضي

العراق
العراق
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أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن معدل التضخم السنوي سجل تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية 2022.

 

وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الرسمي باسم الوزارة -في بيان صحفي- إن بيئة الإحصاء ونظم المعلومات التابعة للوزارة كشفت أن نسبة الارتفاع في معدل التضخم السنوي بلغت 4 في المئة مقارنة بـ 4.1 في المئة في شهر أكتوبر الذي سبقه.

 

ولفتت وزارة التخطيط إلى أنها رصدت ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، وأن نسبة الارتفاع بلغت 0.2 في المئة مقارنة مع شهر اكتوبر الذي سبقه، حيث كانت نسبة الارتفاع في أكتوبر 0.1 في المئة.

 

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن شهر نوفمبر الماضي عن انخفاض معدلات التضخم في البلاد للعام الحالي مقارنة بمعدلات التضخم للعام 2022، وذكر البنك أن نسبة التضخم تراجعت من 4.4 في المئة في أغسطس 2022 إلى 3.7 في المئة في أغسطس 2023.

وزارة التخطيط العراقية العراق تراجع التضخم