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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 - بوفد الأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية برئاسة السيدة جاو شياو جى عميدة معهد التاريخ القديم وسكرتير الحزب بأكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين، معرباً عن سعادته بالتعاون الدائم مع الجانب الصيني، مشيراً إلى أن حجم التعاون بين جامعة قناة السويس وجانب الصيني يزاد يوماً بعد يوم.

ضم الوفد مسؤولين وباحثين من معهد بحوث التاريخ الصينى التابع للأكاديمية الصينية وجامعة سيتشوان ومتحف كومورو ببكين.

حضر مراسم الاستقبال- الدكتور حسن رجب المدير المصري لمعهد كونفوشيوس بالجامعة والسيد جانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد.

جاء  اللقاء بالتزامن مع إفتتاح المنتدى الثقافي للأديب الصيني  "كومورو".
هذا وقدم الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس للسيدة جاو شياو جى، تقديراً لزيارتها للجامعة، كما قدمت سيادتها بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة والتي تعبر عن الثقافة الصينية.
جدير بالذكر أن المنتدى الثقافى للأديب الصينى  "كومورو" يُقدم خلاله طلاب اللغة الصينية فقرات إلقاء الشعر للأديب الصينى الشهير.

كما يضم برنامج المنتدى الثقافي - زيارة الوفد الصينى وطلاب اللغة الصينية بالجامعة لمعهد كونفوشيوس، وتفقد القاعة التذكارية للأديب الصينى "كومورو"، إلى جانب عقد ندوة التبادل الحضاري بين مصر والصين بمشاركة الباحثين من الأكاديمية الوطنية للعلوم الإجتماعية وجامعة قناة السويس بحضور طلبة اللغة الصينية بالجامعة.

التاريخ القديم الهدايا التذكارية الجانب الصيني العلوم الاجتماعية جامعة قناة السويس