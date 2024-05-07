انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية المؤتمرات الطلابية في تنمية مهارات العرض والتقديم لدى الطلاب، وزيادة ثقتهم بأنفسهم و تكوين خبراتهم التي أصبحت ضرورة ملحة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح فاعليات المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي آفاق مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة مروة سعد الدين منسق المؤتمر ورئيس لجنة المؤتمرات بمركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم قرأها الطالب عمرو حسن بكلية الطب البشري وباللغات العربية والإنجليزية والصينية تم تقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ثم رحبت نموذج الذكاء الاصطناعي "ديجا" بضيوف المؤتمر، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة

وشهد المؤتمر - الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم ناجي نائب رئيس الجامعة الأسبق.

ومن جامعات التحالف الدكتور عز الحسيني نائب رئيس جامعة السويس، كما شارك بالمؤتمر السادة عمداء الكليات ووكلاءها، وأمناء الجامعة السابقون هدى فرج وخالد سويلم، مديري المراكز والوحدات الرئيسية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي السادس للبحوث الطلابية، ومديري الإدارات بالجامعة.

وجاءت كلمة الدكتور ناصر مندور والتي رحب خلالها بضيوف المؤتمر، معرباً عن بالغ سعادته بأن يتنافس فيه طلاب 18 جامعة ما بين حكومية أهلية وخاصة بإقليم القناة وسيناء ومن خارج الإقليم للمشاركة في القطاعات الأربعة العلوم الأساسية، العلوم الإجتماعية والإنسانية، العلوم الطبية ،العلوم الهندسية تنوعت ما بين البحوث الشفهيه والملصقات العلمية والابتكارات، متمنياً للمؤتمر الخروج بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق وللابحاث المشاركه تحقيق المراكز المتقدمه في منافسات عرض الأبحاث والابتكارات.

وفي ختام كلمته وجه الدكتور ناصر مندور الشكر لكافة قطاعات الجامعة وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب ومركز الدعم الأكاديمي ووحداته بالكليات والمسئول عن تنفيذ المؤتمرات الطلابية للبحوث والإبداع، مؤكداً على التنظيم المتميز الذي شاهده اليوم في المؤتمر.

وخلال كلمته - أكد الدكتور محمد عبد النعيم، أن قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يحرص علي وضع سياسات داعمة لتشجيع الأنشطة البحثية لطلاب المرحلة الجامعية الأولي باعتبارهم طليعة المستقبل، مُشيراً إلى أن تعزيز ثقافة البحث العلمي بالتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضرورة؛ لتشجيع عمليات الابتكار والإبداع، ومواجهة التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم اليوم،مقدماً الشكر والتقدير إلي شركاء النجاح في هذا الحدث علي ما بذلوه من جهد أساسه التناغم بين أطرافه من أجل نجاح فاعليات المؤتمر.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي أن الذكاء الاصطناعي يُعد قفزة نوعية وفريدة في عالم البرمجيات، حيث غوت التكنولوجيا جميع مجالات الحياة، والهدف الأساسي منه بناء الآلات الذكية القادرة على أداء المهمات المعقدة في محاكاة لذكاء البشر، مشيرا إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي أصبح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات والتوقعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ضرورة ملحة، فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي، بل هو حاضرنا و مستقبلنا القريب، موضحا أن مؤتمرنا هذا العام يأتيلتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق هذه الاهداف في المنطقة العربية.

وعلي هامش المؤتمر تم تنظيم أربع معارض تضم المعرض الفني، ومعرض الحرف والمشغولات اليدوية ومعرض تدوير مخلفات مصانع المنسوجات، ومائدة الشعوب بالطابق السفلي لهذه القاعة، وكذا معرض الابتكارات من إبداعات الطلاب بالبهو الخاص بمبني الأنشطة الطلابية.

كما يُقدم المؤتمر جوائز قيمة للمراكز الثلاث الأولي للبحث الشفوي، والبوستر والفائزين بالمعرض الفني، معرض الابتكار.

وستقوم الجمعية العلمية للعلوم الزراعية بنشر البحوث المتميزة أون لاين في إصدارها القادم، يشارك في المؤتمر 650 بحث علمي منهم 92 بحث شفهي، 72 ملصق ، 38 إبتكار.

والجدير بالذكر أن المؤتمر شهده - ممثلي الهيئات والأطراف المجتمعية من منطقة الوعظ بالأزهر الشريف - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - مديرية الصحة - معهد ITI - كريتيفا.

بمشاركة جامعات تحالف القناة وسيناء وكذلك جامعات من خارج التحالف بإجمالي 18 جامعة (جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة الدلتا، الجامعة الالكترونية HIEE، جامعة مصر الدولية، جامعة الأزهر، جامعة الاسكندرية، جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة الجلالة، جامعة الزقازيق، جامعة السويس، جامعة العريش، جامعة الملك سالمان، جامعة بورسعيد، جامعة الإسكندرية، جامعة سيناء، جامعة الصالحية الجديدة).