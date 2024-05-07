زعيم الأغلبية يحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفاقم الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية

حمل الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن تفاقم الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، معلنا تأييد أعضاء مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

وقال خلال الجلسة العامة للنواب المنعقدة الآن، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023 للدولة ان الجميع يقف خلف القيادة السياسية في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

ووجه القصبي الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي على البيان الذي ألقيته في بداية الجلسة بخصوص الأوضاع في غزة قائلا نضم صوتنا لك، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية، ووجوب تحمل المجتمع الدولي مسئوليته ويتوقف عن صمته المريب إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة جماعية.

