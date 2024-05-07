كريدي أجريكول مصر يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة للترويج للاستثمار، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج من المهتمين بالاستثمار في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد المستثمرين الأجانب بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.

جاءت مراسم التوقيع بحضور لفيف من المسئولين من الجانبين. حضر مجموعة من المسئولين من جانب البنك، على رأسهم، أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، وميشيل لوماسون، رئيس قطاع تطوير الخدمات المصرفية الدولية، وجون بيير ترينيل، العضو المنتدب للبنك في مصر، بالإضافة إلى ممثلي البنك من مجموعة كريدي أجريكول العالمية والمكتب الإقليمي وبنك كريدي أجريكول مصر.

وأكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبي، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية العام المالي الحالي.

وفي هذا السياق، يستمر بنك كريدي أجريكول مصر في بذل جهوده لدعم تنمية الاستثمار من خلال تعريف عملائه الأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر.

وأكد حسام هيبة، إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.

وخلال حفل التوقيع، قال جون بيير ترينيل إن مذكرة التفاهم تؤكد على مدى التزام بنك كريدي أجريكول مصر بتوطيد أواصر التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل دعم الاستراتيجية الطموحة للحكومة المصرية لتشجيع التنمية الاقتصادية في مصر، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

ويعتبر بنك كريدي أجريكول ضمن قائمة أكبر عشر بنوك حول العالم، وثالث أكبر بنك في أوروبا، ويتصدر قطاع الخدمات المصرفية في فرنسا. وباعتباره بنكًا أوروبيًا رائدًا امتد حضوره في مصر لسنوات طويلة، يعتبر كريدي أجريكول مصر واحدًا من أكبر البنوك متعددة الجنسيات التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لأكثر من 438 ألف عميل من خلال شبكة مكونة من 83 فرعًا في مصر، بالإضافة إلى تميزه في تقديم الخدمات المصرفية لكبرى الشركات.