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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة كافة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية.  


وأكد محافظ القاهرة أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وفى هذا السياق قامت الأجهزة  التنفيذية بمحافظة القاهرة بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحى مصر الجديدة لرفع الاشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقة روكسى تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة .

إزالة كافة التعديات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حي مصر الجديدة محافظ القاهره