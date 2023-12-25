صلاح على أعتاب رقم تاريخي جديد مع ليفربول

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لتسجيل هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل فريقه ضيفًا على بيرنلي، غدًا الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

يحتاج صلاح إلى تسجيل هدف واحد فقط، ليعادل رقم الإيرلندي روبي فاولر، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في الدوري الإنجليزي.

وإذا نجح صلاح في تسجيل هدفه رقم 150، فسيصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم.

ويحتل صلاح صدارة قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد الذي بدأ منذ موسم 1991-1992، برصيد 149 هدفًا، بفارق 21 هدفًا عن أقرب منافسيه روبي فالر.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز على بيرنلي، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطة واحدة، قبل مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة.

