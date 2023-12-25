بقيادة مروان محمد.. البنك الأهلي يحقق الفوز علي الداخلية ببطولة الجمهورية 2007

حقق فريق البنك الأهلي مواليد 2007، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق الداخلية بضربات الترجيح ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الجمهورية.
وتألق مروان محمد حارس فريق البنك ليتصدى لضربتي جزاء، ويجلب الفوز لفريقه بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي واللجوء إلى ضربات الترجيح وفقًا لقواعد المسابقة الخاصة بالناشئين.
ونال الحارس شهادة كل من تامر جبر المدير الفني للفريق، وخالد الحناوى مدرب حراس الفريق؛ وذلك بعد تألقه الملحوظ خلال المباريات السابقة مع فريقه واقترابه من الانضمام لمنتخب مصر مواليد 2007 بقوة.
ومن المقرر أن يتم تشكيل منتخب مصر مواليد 2007 عقب الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية للكبار بكوت ديفوار.