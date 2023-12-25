طاهر محمد يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام فى السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وحرص كولر على عقد محاضرة فنية للاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة، مع الالتزام التام خلال اللقاء، بالإضافة لمنح اللاعبين بعض المهام الخاصة لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.