وكيلة كلية سياحة وفنادق المنصورة تحصل على  الزمالة  في "تمكين المرأة في القيادة"

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم عم حصول الدكتورة رحاب محمود الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق على الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة من المركز الدولى للتدريب ITCILO التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة و المجلس القومي للمرأة .

وأضاف البيان أن ذلك يأتى في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية، وثقة سيادته بقدرة المرأة المصرية على القيادة في شتى المجالات حيث شهدت مصر منذ يونيو ٢٠١٤ عصرا ذهبيا للمرأة المصرية حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار إعجاب وإشادات عالمية بفضل وجودة إرادة سياسية بقيادة فخامة الرئيس .

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبدعم كامل من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قد قامت بدعوة الدكتورة رحاب محمود الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة للحصول على برنامج الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة" من مدينة تورين بإيطاليا من مركز التدريب الدولي ITCILO التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا حيث تم اختيارها وترشيحها ضمن ٥٠ سيدة مصرية للسفر لإيطاليا للحصول علي "الزمالة في القيادة" من أصل ٣٠٠ سيدة مصرية تم تدريبهن علي القيادة خلال الثمانية أشهر الماضية و بعد نهاية التدريب تم ترشيح الخمسين سيدة الأوائل اللاتي تفوقن في هذا التدريب للحصول علي الزمالة بايطاليا وبذلك تكون من أولي القيادات النسائية على مستوى مصر التي حصلت علي الزمالة في برنامج "تمكين المرأة في القيادة".

يذكر أن التدريب تضمن أهداف رئيسية تشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وتشجيع القيادات النسائية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي، تحفيز المؤسسات الحكومية على اكتساب المعرفة وتطبيق المهارات الخاصة بالسياسات التى تعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في حوكمة المنظمات، ضمان المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات، خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية، تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على المستوي القومي، إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة للمؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

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