حصاد 2023: الحكومة الإلكترونية.. كيف قدمت الدولة الخدمات الرقمية لمصلحة المواطن؟

خطوات جادة تسعى إليها الحكومة المصرية في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يضمن مصلحة المواطن في جميع مجالات الحياة، وتعمل القيادة المصرية على دعم قدرات البنية التحتية لـ تكنولوجيا المعلومات لتواكب الخدمات الرقمية وتحسين قدرات الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التكنولوجية المقدمة منها، وذلك في إطار رفع وكفاءة وتعزيز الخدمات وتطبيقات الحكومة الرقمية.

استراتيجية قومية

وتولي الدولة المصرية اهتمامها فى تقديم خدمات رقمية في إطار استراتيجية 2030، بما يضمن تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا، من خلال تحسين العمل الإداري وربط النظام الرقمي بين الهيئات الحكومية المختلفة، وتعزيز التفاعل بينها.

وفي هذا السياق قال الخبير التكنولوجي المهندس أحمد صبري، إن مصر اتخذت خطوات عظيمة خلال الثلاث سنوات الماضية، وابتدت من حيث انتهى الأخرين.

وأضاف في تصريحات لــ"البوابة نيوز"، أن منصة "مصر الرقمية" قدمت العديد من الخدمات الرقمية التي ساعدت المصريين على إنجاز معاملاتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى تقبل الأسرة المصرية لاستخدام المنصات الرقمية للحصول على الخدمات، وأن هناك استعداد لتقبل التكنولوجيا بين أفراد الأسرة الواحدة، خاصة مع الاستخدام البارز لمواقع التواصل والمنصات الرقمية من معظم أفراد الأسرة حاليًا.

وأكد" صبري" للبوابة نيوز، على جاهزية الشعب المصري في استقبال الخدمات الرقمية، وأن هناك مبادرة عالمية تقوم بها الحكومة المصرية بتحويل مكاتب البريد لتقديم الخدمات الإلكترونية الاجتماعية للمواطنين مثل الحصول على شهادة المخالفات المرورية وغيرها، مما يسهل على المواطنين خاصة بسبب انتشار المكاتب البريدية في معظم أنحاء الدولة سواء قرى أو مدن.

بناء القدرات الرقمية للشباب

في إطار سعى الدولة لتطوير القدرات الرقمية قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم تدريب تقني لأكثر من 250 ألف شاب خلال عام 2022-2023، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه. وتقدم التدريبات الرقمية لتحسين فرص العمل للشباب بما يواكب الاتجاه الحكومي نحو الرقمنة والتكنولوجيا في مختلف التخصصات. هذا وقد أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "مستقبلنا رقمي" لتدريب وتأهيل الشباب فى مستويات مختلفة من خلال منصة تعليم أون لاين، وهي منحة مجانية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كما أطلقت مبادرة "أجيال مصر الرقمية، وأبرمت الوزارة شراكة مع 30 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد النشء والشباب بالمراحل العمرية المختلفة بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وصولًا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات والتخصصات لاكتساب مهارات تكنولوجية ورقمية متخصصة ومتنوعة من علوم البيانات والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها.

الكارت الرقمي الموحد

أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة التموين، "الكارت الموحد" في محافظة بورسعيد، وهو كارت موحد يتيح استخدام الخدمات الرقمية لمختلف أنواع الخدمات الرقمية المتاحة، وهو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكيناتنقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد، إذ يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة. كما يستخدم الكارت في تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن في المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحي الشامل.

تعزيز التعاون الدولي

تتعاون وزارة الاتصالات مع احدى الشركات الدولية لتنفيذ مشروع لتحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، وسيتعاون الجانبان في إعداد تقرير يتضمن تحليل الأداء ووضع خارطة طريق، وتبني حالة استخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفقا لأعلى الممارسات العالمية.

ومن أهم أوجه تعزيز التعاون الدولي قامت الدولة المصرية باستضافة المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ خلال عام 2023، لمناقشة أبرز القضايا التي تعنى قطاع الاتصالات من جميع دول العالم.

الصادرات الرقمية

تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تعزيز الصادرات الرقمية، وزيادة محصلاتها الدولارية باستهداف يصل إلى 9 مليار دولار بحلول عام 2026، حيث وصلت الصادرات الرقمية إلى معدل نمو 4.9 مليار عن عام 2022، حيث تتصدر مصر القارة الأفريقية في زيادة معدل سرعة الإنترنت، ودعم البنية المعلوماتية

فيما أكدت الباحثة لمياء أحمد الطحان في دراستها "علاقة الاقتصاد الرقمي بالصادرات المصرية" أن هناك أثر إيجابي للاقتصاد الرقمي على معدل الصادرات المصرية، حيث توجدة علاقة بين زيادة مؤشرات الاقتصاد الرقمي تؤدي إلى زيادة معدل نمو الصادرات السلعية والخدمية.

ونصحت "الطحان" بتشجيع حكومات الشركاء التجاريين لمصر لكي تقوم بتنفيذ اتفاقيات التحول الرقمي مع مصر، وتوسيع نشاط التعاون في الخدمات الرقمية للصادرا الإلكترونية مع الدول ذات نفس التوجه مثل الصين وسنغافورة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتحفيزها لاختراق الأسواق الدولية من خلال الصادرات الإلكترونية.

جوائز ومناصب عالمية

تفوقت مصر في المجال الرقمي خلال عام 2023، وفاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومي العالمية عن فئة التحول الحكومي الرقمي في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 2023.

كما فازت مصر ممثلة في البريد المصري بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطى، خلال الدورة 2023-2025.