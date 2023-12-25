رفع قرار احتجاز المشتبه بهم في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في شرق فرنسا

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 03:52 م

قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز الخمسة أشخاص الذين كانوا محتجزين في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، في إقليم "ميرت إي موزيل" شرقي البلاد، حسبما أفاد مصدر قضائي اليوم /الاثنين/.

وكان أربعة منهم قد أطلق سراحهم بالأمس وتم تمديد حبس الشخص الخامس، إلا أنه تم رفع قرار احتجازه اليوم.

وكانت النيابة العامة الفرنسية لشؤون مكافحة الإرهاب قد أعلنت أن أجهزة الاستخبارات قد أوقفت، الجمعة الماضية، خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار تحقيق مفتوح في تشكيل منظمة إجرامية إرهابية، حيث أكد مصدر مقرب من الملف أن الموقوفين قد أودعوا بالحبس الاحتياطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتصلة بهم.

وأول أمس السبت، قال مصدر آخر مقرب من الملف إن التحقيق الذي فتح بشأن تشكيل منظمة إرهابية إجرامية يهدف إلى "التحقق ما إذا كان هناك مخطط إرهابي، ومدى تحقيقه، وهدفه أو (الأهداف) إن أمكن"، حيث ينبغي التحقق منمدى خطورة مخطط محتمل، حسبما أشار مصدر قضائي آخر، رافضا تأكيد أو نفي ما إذا كان المشتبه بهم قد قاموا باستطلاع أماكن سوق عيد الميلاد.

كما قال مصدر مقرب من الملف، إن من بين هؤلاء الشباب الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما، طالبان اعتقل أحدهما في مدينة "تول" والآخر في "فاندوفر ليه نانسي"، وتم مراقبتهم وتتبعهم خلال تسوقهم في سوق عيد الميلاد في ستراسبورج في بداية شهر ديسمبر.

وجاء هذا الإجراء تزامنا مع دعوة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين السلطات الأمنية إلى توخي أقصى درجات اليقظة في فترة الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس)، بسبب "ارتفاع كبير جدا في مستوى التهديد الإرهابي".