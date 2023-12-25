مدرج بالجدول الأول للمخدرات| تقرير المعمل الكيماوي يؤكد اتجار عاطلين بالتبين في الهيروين.. مستند

كشف تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، في القضية رقم 4848 لسنة 2023 جنح التبين، والمتهم فيها عاطلين، بالاتجار في المواد المخدرة، عن احتواء عينة الحرز على مادة الهيروين الخام المدرجة بالجدول الأول للمخدرات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي كلا من "عبد المنعم متولي"، "أحمد حمدي"، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة التبين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الهيروين.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة بحوزتهم لمصلحة الطب الشرعي لتحليلها، وبيان إيجابيتها من عدمه للمواد المخدرة المدرجة بجدول المخدرات.

وأكد تقرير المعامل الكيماوية التابعة لمصلحة الطب الشرعي، إدراج العينة المضبوطة بحوزة المتهمين بالجدول الأول للمخدرات.

