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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مقاول بحوزته 25 طربة لجوهر الحشيش المخدر بأسيوط الجديدة

ارشيفيه
ارشيفيه
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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، ضربة أمنية جديدة لحائزي ومروجي المواد المخدرة، حيث نجح ضباط الإدارة بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي من ضبط مقاول بحوزته 25 طربة حشيش بمنطقة أسيوط الجديدة.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم أحمد تاج رئيس مباحث المخدرات بمديرية أمن أسيوط، مفادها قيام مقاول يدعي "ح  ع" بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من منطقة أسيوط الجديدة وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي تم ضبط المتهم وبحوزته "25 طربة لجوهرالحشيش المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول" وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اقر بصحتها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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