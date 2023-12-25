محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

هنأ اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بحي أول الإسماعيلية.

وقدم "بشارة" التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبراشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبراشية.

رافق المحافظ خلال زيارته، الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسماعيلية الأزهرية، ورئيس بيت العائلة المصري، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد بشارة خلال كلمته على، وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

وأعرب الأنبا بولا عن تقديره لمحافظ الإسماعيلية والقيادات الأمنية والتنفيذية وحرصهم على تقديم التهنئة في كافة الأعياد الدينية للأخوة الأقباط كما أعرب عن سعادته بهذا الجمع الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة والألفة بين المجتمع المصري.