ضبط 13 شخصا كونوا تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والمنازل بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 13 شخصا كونوا تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والمنازل والمواطنين.

تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والاتجار فيها .. وبحوزتهم (مجموعة من أجزاء السيارات - سيارة "مستولى عليها") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

كما تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصــــرة وبحوزتهما (كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس العازل للكابلات- كمية من غطاء كابلات الضغط العالــى "جميعها خُـــردة مـجهولة المصــــدر"- مجموعة من الأدوات) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بسرقته من داخل مركز عيادات كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بقصد التصرف فيه بالبيع.



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.

والقت الاجهزة الامنية القبض على (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.. وضُبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

