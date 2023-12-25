إعلام إسرائيلي: إصابة خطيرة إثر انفجار سيارة في حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار، اتضح أنها إثر انفجار سيارة نتج عنها إصابة خطيرة، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في مداهمة منازل الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وكبدت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة دولة الاحتلال 65 مليار شيكل حتى الآن، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ80 عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.