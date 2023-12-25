تحت الأمطار .. سموحة يواصل استعدادته لموقعة طلائع الجيش في الدوري

تحت الأمطار ،يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،تدريباته الجماعية ،على ملعب النادي السكندري ،إستعداداً لموقعة طلائع الجيش المرتقبة في الدوري الممتاز .

ويخوض الفريق السكندري تدريباته الجماعية ،في الثانية ظهر اليوم الإثنين ،رغم وجود النوة وهبوط الأمطار على الإسكندرية .

ويستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش ،على ملعب استاد الإسكندرية ،الأربعاء المقبل ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد ١٣ نقطة ،بينما طلائع الجيش في المركز السادس برصيد ١٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .