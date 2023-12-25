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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تحت الأمطار .. سموحة يواصل استعدادته لموقعة طلائع الجيش في الدوري

فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي سموحة
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تحت الأمطار ،يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،تدريباته الجماعية ،على ملعب النادي السكندري ،إستعداداً لموقعة طلائع الجيش المرتقبة في الدوري الممتاز .

ويخوض الفريق السكندري تدريباته الجماعية ،في الثانية ظهر اليوم الإثنين ،رغم وجود النوة وهبوط الأمطار على الإسكندرية .

ويستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش ،على ملعب استاد الإسكندرية ،الأربعاء المقبل ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد ١٣ نقطة ،بينما طلائع الجيش في المركز السادس برصيد ١٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

سموحة أحمد سامى طلائع الجيش الدوري الممتاز الجولة العاشرة