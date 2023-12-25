السهارى أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين

بحسب الدراسة الأخيرة، يبدو أن عادة النوم المتأخرة قد تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين بشكل كبير، حيث يمكن أن تكون الأشخاص الذين يميلون إلى الاستيقاظ والنوم في أوقات متأخرة أكثر عرضة لهذه المشكلة الصحية المهمة. تظهر الأبحاث أن هذه الحالة، التي تنجم عن تراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، تكون أكثر شيوعاً لدى الأشخاص كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، وهو ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قام الباحثون بدراسة 771 شخصاً في الفئة العمرية بين 50 و 64 عاماً لتحديد مدى شيوع هذه الحالة بين الذين يفضلون النوم المتأخر. وجدوا أن الأشخاص الذين ادعوا أنهم يعتبرون أنفسهم "نومًا متأخرًا بالتأكيد" كانوا أكثر بنسبة 90% عرضة لتصلب الشرايين مقارنة بأولئك الذين يعتبرون أنفسهم "نوماً مبكراً بالتأكيد".

وتشير الدراسات إلى أن عادة النوم المتأخر قد تعمل ضد ساعة جسمنا الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم والالتهابات التي تؤدي إلى تلف الشرايين وتصلبها. هذه الرواسب الدهنية يمكن أن تكون مصدراً لتشكيل جلطات دموية تؤدي إلى الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد أن عادات الحياة غير الصحية التي يتبعها الأشخاص الذين يميلون إلى النوم المتأخر، مثل التغذية السيئة، قد تزيد أيضًا من خطر تصلب الشرايين لديهم.

نصائح لنوم أكثر استرخاء وسهولة