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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب: القوات البحرية تنقذ 57 شخصًا أثناء محاولة الهجرة غير المشروعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنقذت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية كانت تقوم بدورية في عرض البحر، أمس الأحد، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب، غرب من ساحل مدينة الداخلة المغربية، قاربا على متنه 57 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحربية، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربع نساء في حالة مرضية شديدة.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن القارب كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية على متن الفرقاطة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة المغربي وتسليمهم إلى سلطات الأمن المغربي المختصة القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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