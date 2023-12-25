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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فوتشيتش يدعو سكان صربيا إلى عدم القلق جراء الاضطرابات في بلجراد

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، المواطنين إلى عدم القلق، فيما يتعلق بالاضطرابات في بلغراد، مشيرًا أن الأمر لا يتعلق بثورة.

وقال فوتشيتش، فيما يتعلق بمحاولة المتظاهرين، اليوم الأحد، اقتحام مبنى الجمعية الوطنية في بلغراد: "لا تقلقوا يا مواطني صربيا، وعلى الرغم من أن المشاهد درامية، إلا أننا نحب بلدنا ومدينتنا، لكننا لسنا معتادين على أن يدمر شخص منزلنا. لا توجد ثورة تحدث، ولن ينجحوا في أي من هذا".

وقال فوتشيتش: "سيتم القبض على المسيئين، وستواصل سلطات الدولة المختصة التصرف وفقًا للقانون".

وأوضح أنه يشارك 2490 شخصًا في الاحتجاجات، وقال: "نحن نحاول استخدام رد فعل لطيف حتى لا يتأذى أي متظاهر عشوائيًا".

وشكر فوتشيتش أجهزة المخابرات الأجنبية التي حذرت القيادة الصربية، وزودتها بمعلومات تفيد بأنه يجري الإعداد لمحاولة "ثورة ملونة" في البلاد.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن أنصار المعارضة في صربيا، الذين يختلفون مع نتائج انتخابات 17 ديسمبر، حاصروا مبنى مجلس الجمعية الوطنية في بلغراد وحاولوا كسر الأبواب وتحطيم النوافذ.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش سكان صربيا بلجراد