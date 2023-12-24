مدير تعليم القاهرة يشهد اليوم الختامي لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة

شهد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ختام تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى قطاعات القاهرة، بقاعة ديوان عام المديرية.

وقدم " موسي " كلمة رحب فيها بالحضور ، مقدماً كل الشكر والتقدير إلى ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات ولإدارة التعليم الثانوى وفريق العمل من الإدارات التعليمية ، وفريق عمل التوجيهات الذين بذلوا جهداً كبيراً في هذة المسابقة للوصول إلى النهائيات.

وأشار إلى أن مسابقة أوائل الطلبة تعمل على تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالنزاهة والشفافية، بالاضافه إلى تعريف أبناؤنا الطلبة بالمشروعات القومية العملاقة التى تحدث على أرض مصر المحروسة وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

كما قدم " وكيل أول الوزارة " التهنئة للطلاب الذين شاركوا هذه المسابقة بكافة مراحلها ، معرباً عن مدى سعادته بالإدارات الفائزة .

ووجهت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية خالص الشكر والتقدي، للطلبة والطالبات والزملاء الاجلاء والموجهين والموجهات على الجهد المبذول فى مسابقة أوائل الطلبة للصف الاول والثاني الثانوي فى مختلف القطاعات.

وثمنت " عبد الفتاح " الدور الكبير الذى يقوم به ا أيمن موسى، لكي يتيح الإهتمام بمثل هذة المسابقات التى تساعد الطلبة على التفوق والتميز ، ومعرفة نقاط الضعف والقوة لديهم واكتساب الخبرات من خلال تبادل الآراء مع الزملاء .

وتقدمت بالشكر إلى ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وفريق العمل المحترم بإدارة التعليم الثانوي بقيادة وردة الفقى.

واختتمت وكيل المديرية كلمتها بتقديم الشكر لجميع الحضور كلا باسمه وصفته على تواجدهم مع الطلبة ومشاركتهم فرحة الفوز بأبنائنا الطلبة والطالبات ، أمل مصر ومستقبلها .