المنوفية.. رئيس أشمون يشدد على إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد

عقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية وذلك بمقر مكتبة بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الحيوية من أهمها ملفا التصالح وإزالة التعديات، حيث تم التشديد علي السادة رؤساء الوحدات المحلية بإزالة كافة التعديات بمختلف نوعياتها سواء تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الصالح العام.

ووجه النمر رؤساء الوحدات بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير يحدث علي الأراضي الزراعية أولا بأول لضمان التعامل اللحظي مع أي تعديات مخالفة، وخلال الاجتماع أيضاً تم إستعراض أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح علي مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصاً على الصالح العام ،موجهاً بضرورة إستمرار عمل المراجعة والأرشفة لجميع ملفات التصالح وربطها بالمنظومة الإلكترونية والتحديث الدائم والمستمر لها لضمان صحة ودقة البيانات ومنع التلاعب بها وسرعة البت في كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم المعيشية.

وفي نهاية الإجتماع شدد النمر برفع درجة الإستعداد القصوى لمجابهة نوات موسم الشتاء وهطول الأمطار ، حيث وجه بانتشار سيارات شفط الأمطار بالشوارع والميادين تحسباً لحالة الطقس المتقلب ، وكذا القيام بنظافة وتطهير بلاعات صرف الأمطار بصفة مستمرة وذلك إستعداداً للتعامل الفورى والسريع مع أي أحداث أو أزمات طارئة من أمطار وسيول والوقوف علي الجاهزية التامة لجميع المعدات وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون لمجابهة موسم الشتاء.

كما وجه النمر نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات بالمتابعة المستمرة لأعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء أشمون منعاً من حدوث أي أضرار أثناء هطول الأمطار حرصاً على سلامة المواطنين .

وأكد النمر علي تواجد غرفة عمليات دائمة بديوان عام مجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية ، لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظل الأجواء الجوية الصعبه.