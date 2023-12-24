سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن: نعتقد أن الدعم الأمريكي لحزمة المساعدات المتوقفة لا يزال موجودًا

قالت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، إنها تعتقد أن أعضاءً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي يدعمون حزمة المساعدات المتوقفة التي من المفترض توجيهها لكييف، معربة عن أملها بأن يتوصل المشرعون إلى اتفاق بشأن هذه الحزمة في يناير المقبل.

وصرحت ماركاروفا، في مقابلة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "تُقدِّر أوكرانيا دائمًا الدعم القوي من الحزبين الذي نحصل عليه؛ واعتقد أن هذا الدعم لا يزال موجودا".

وأضافت: "يدرك الناس في الكونجرس مدى أهمية ذلك ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا أو أوروبا أو الرخاء الذي يقوم عليه نجاح الدول الديمقراطية، بل أيضًا للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

وتابعت: "آمل حقًا ألا يتوقف الدعم لأوكرانيا، ومرة أخرى، دعونا جميعًا نتحرك. وآمل أن يتم تمرير المساعدات في وقت مبكر من شهر يناير".

وشددت ماركاروفا في المقابلة على امتنان أوكرانيا للمساعدات المستمرة من الولايات المتحدة، مضيفة أن بلادها أظهرت قدرتها على الفوز في الحرب.