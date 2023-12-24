بالصور.. التعليم الفني يستضيف المسابقة العالمية للمهارات بالقاهرة

شاركت الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز في فعاليات الاختبارات العملية للمسابقة الوطنية للمهارات والتي تستهدف تنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلاب بالتعليم الفني .

وكانت تلك الفعاليات اول ايام الاختبارات العملية للمسابقة الوطنية للمهارات لتطوير التنمية الذاتية للطلاب وتوجيههم الي طريق المستقبل للمجتمعات المستنيرة بالتنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث ألقى الكلمة الافتتاحية لاول ايام المسابقة بحضور والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى والأستاذ تامر نجم الدين مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ونخبة من قيادات التعليم عبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي والأستاذ محمد حسن مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفندقي والاستاذ طارق محمد مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات وضمان الجودة والاستاذ الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمحافظة القاهرة .

وشارك الحضور اللجنة المنظمة والمشرفة علي المسابقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة نخبة من قيادات التعليم و ممثل الوكالة الألمانية GIZ - EPP والأستاذة شرين فرج مدير مكون تطوير التعليم المزدوج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضربمشروع دعم التشغيل واتحاد الصناعات مما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولى فى تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.

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