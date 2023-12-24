الزمالك يعلن عن تفاصيل التجديد لفتوح خلال ساعات

أنهت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتفاق نهائي مع أحمد فتوح لتجديد عقده مع الفريق الأبيض بعد أن وافق اللاعب على القيمة المالية التي سيحصل عليها من نادي الزمالك.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن بيع اللاعب بنهاية الموسم الحالي بعد خروجه للسهر ليلة مباراة الزمالك وفريق زد بالدوري، ثم تدخل وسطاء بين الإدارة واللاعب من أبناء الزمالك السابقين وبعض رجال الأعمال وقربوا وجهات النظر بين اللاعب والإدارة، وتراجعت الإدارة عن بيعه مع وضع شروط وافق عليها أحمد فتوح لرغبته في عدم الرحيل .

ويتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل لرسميا لربع نهائي البطولة .

وخلال 4 مباريات بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية، حقق الزمالك الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلقي اى خسارة .