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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل السفير العراقي في مصر

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل السفيرالعراقي في مصر
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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم السفير العراقي بمصر احمد نايف الدليمي الذي تنتهى فترة عمله الرسمية بالقاهرة خلال أيام.

ورحب المستشار "عبدالرازق " بالسفير العراقي مؤكداً تقديره لما قدمه خلال فترة وجوده سفيراً للعراق  من جهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات متمنياً السفير الجديد كل التوفيق.

من جانبه اشاد السفير "الدليمي" بالتعاون البناء الذي وجده خلال فترة عمله بالقاهرة من مختلف المؤسسات المصرية وهو ماساعده على تقديم أفضل ماعنده لدفع العلاقات لآفاق  أرحب مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين معرباً عن تقديره لما تقدمه القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا العربية والإسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.


أكد السفير نايف الدليمي تقديره لمجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون البرلماني بين البلدين وهو الأمر الذي سينعكس ايجابياً لمصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة د. دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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السفير العراقي في مصر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان تعزيز العلاقات الثنائية