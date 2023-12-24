توزيع "بواريك شعر" على الأطفال مرضى السرطان بالأقصر احتفالاً بالكريسماس.. صور

حرصت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، على إسعاد الأطفال وتنظيم فعالية متنوعة تزامنًا مع اقتراب العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس، في لفتة إنسانية من المستشفى، وسط أجواء سعيدة بقرب قدوم العام الجديد 2024.

وتعاونت إدارة المستشفى مع مجموعة من الشباب القبطى بالكنيسة الإنجيلية، لإضفاء أجواء من البهجة والسعادة فى قلوب مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل أقسام المستشفى، حيث استقبلهم فريق العلاقات العامة في المستشفى بحفاوة كبيرة لإصرارهم على تقديم الدعم المعنوى والنفسى لصالح المرضى الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفي، للاحتفال معهم بعيد الكريسماس وحرصهم على التواجد بين المرضى بشكل دوري فى مختلف المناسبات لنشر السعادة فى قلوبهم.

وتفقد وفد الكنيسة الإنجيلية، أقسام المستشفى برفقة فريق العلاقات العامة بالمستشفى، للتعرف على الخدمات الطبية المقدمة وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من تجهيزات وأجهزة قياسية عالمية على أعلى مستوى، كما التقطوا عددا من الصور التذكارية مع الأطفال مرضي السرطان للمساهمة فى دعمهم نفسيا خلال رحلتهم العلاجية، وللتأكيد على أهمية الدعم المعنوى لصالح المرضى فى مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة.

وقام الأطفال المرضى داخل مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أمراض السرطان في الأقصر، بتزيين شجرة الكريسماس بمدخل المستشفى، بالإضافة الى تعليق الزينة داخل المستشفى احتفالا بالعام الجديد، وتأتي هذه الاحتفالات بغرض إسعاد الأطفال وأسرهم داخل أرجاء المستشفى ودعمهم نفسيًا وتخفيفًا لآلامهم خلال تلقي العلاج.

وشارك الشباب القبطى بقيادة القس مايكل عزيز في يوم مميز تحت شعار "إرسم ضحكة" بتوزيع بواريك الشعر على الأطفال المرضي الذين قاموا بارتدائها، وذلك لإدخال البهجة فى قلوب مرضى السرطان بأقسام العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى وغرف الإقامة الداخلية والمتواجدين فى انتظار الأقسام، كما وزعوا عليهم الهدايا والحلوى ودخلوا مع المرضي فى وصلات من المزاح والضحكات، كما نظموا يوم ترفيهى داخل المستشفى تضمن حفل فنى ومسرحية وفقرات موسيقية، ورسم وتوزيع ألعاب على الأطفال، وسط حالة من الفرحة غمرت الجميع مما كان له مردود إيجابي على الأطفال المرضي والمرافقين لهم .

وفى نهاية اليوم المبهج أكد مجموعة الشباب، أنهم وعدد من شباب الكنيسة كونوا منذ سنوات فريق "إرسم ضحكة" لمشاركة المرضى فى الدعم المعنوى لهم، وهم يزورون المستشفى، من أجل إضفاء وخلق أجواء من البهجة بين المرضى فى مختلف أقسام المستشفى.

ومن جانبه، قدم الدكتور هانى حسين المدير التنفيذى لمستشفى شفاء الأورمان الشكر لشباب الكنيسة والحرص على مشاركة الأطفال فرحتهم وإسعادهم والرفع من معنوياتهم، مرحباً بزيارة شباب الأقباط وتقديم الدعم المعنوى للاطفال مرضي السرطان، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية.

فيما وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر والتقدير لشباب الكنيسة الإنجيلية من أبناء محافظة الأقصر، على مشاركتهم الدائمة والفعالة للأطفال المرضى خلال احتفالات الأعياد والمناسبات المختلفة لدعمهم نفسيًا، كما وجه المدير التنفيذي التهنئة لأطفال شفاء الأورمان بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة متمنيا لهم الشفاء العاجل.

الكريسماس في مستشفى الأورام (1)

الكريسماس في مستشفى الأورام (1)

الكريسماس في مستشفى الأورام (2)

الكريسماس في مستشفى الأورام (2)

الكريسماس في مستشفى الأورام (3)

الكريسماس في مستشفى الأورام (3)

الكريسماس في مستشفى الأورام (4)

الكريسماس في مستشفى الأورام (4)

الكريسماس في مستشفى الأورام (5)

الكريسماس في مستشفى الأورام (5)

الكريسماس في مستشفى الأورام (6)

الكريسماس في مستشفى الأورام (6)

الكريسماس في مستشفى الأورام (7)

الكريسماس في مستشفى الأورام (7)

الكريسماس في مستشفى الأورام (8)

الكريسماس في مستشفى الأورام (8)

الكريسماس في مستشفى الأورام (9)

الكريسماس في مستشفى الأورام (9)

الكريسماس في مستشفى الأورام (10)

الكريسماس في مستشفى الأورام (11)

الكريسماس في مستشفى الأورام (12)

الكريسماس في مستشفى الأورام (13)

الكريسماس في مستشفى الأورام (14)

الكريسماس في مستشفى الأورام (15)

الكريسماس في مستشفى الأورام (16)

الكريسماس في مستشفى الأورام (17)

الكريسماس في مستشفى الأورام (18)

الكريسماس في مستشفى الأورام (19)

الكريسماس في مستشفى الأورام (20)

الكريسماس في مستشفى الأورام (21)