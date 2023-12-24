السوبر المصري.. فيوتشر يختتم استعداداته لموقعة بيراميدز

خاض فيوتشر تدريبه الأخير مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري غداً.

جاء مران اليوم قوي وحماسي وسادت حالة من التفاؤل بين اللاعبين الذين تعهدوا ببذل قصارى جهدهم غداً بنصف نهائي كأس السوبر أمام بيراميدز.

وضمت بعثة فيوتشر ٢٤ لاعبا لخوض السوبر وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ويواجه فريق فيوتشر، فريق بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.