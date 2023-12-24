تفاصيل مبادرة "معا ضد الغلاء" بشبرا الخيمة.. فيديو

كشف النائب مجاهد نصار، تفاصيل مبادرة معا ضد الغلاء بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك في ظل جشع بعض التجار في إخفاء بعض السلع أو ارتفاع أسعارها دون قرار رسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن يتوافر السلع الاستراتيجية لكل المواطنين، مبينا أنه يتم توزيع السلع على المواطنين بكل سهولة ويسر دون مشكلات.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت منذ شهرين، وتنتهي بعد 4 أشهر، وهناك نية لتجديدها، لافتا إلى أن هناك جشعا من قبل التجار يتاجرون بقوت المواطن المصري في ظل أوضاع صعبة ولابد من مراعاة تلك الظروف.

وأوضح نصار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من الاستقرار داخل الدولة المصرية، مبينا أن هناك دعما كبيرا من قبل القيادة السياسية لمثل هذه المبادرات وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.



