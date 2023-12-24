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الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 10 جنيهات جديدة

سعر الذهب
سعر الذهب
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شهد سعر الذهب زيادة جديدة بنهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد .
سجل سعر عيار 21 حوالي 3040 جنيه للبيع و 3050 جنيه للشراء ، وعيار 18 نحو 2606 جنيه للبيع  و 2614 جنيه للشراء .
وسجل سعر عيار 24 نحو 3474 جنيه للبيع و 3486 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2027 جنيه للبيع و 2033 جنيه للشراء .
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24.302الف جنيه للبيع و 24.4 الف جنيه للشراء، و أوقية الذهب نحو 108.05 الف جنيه للبيع و 108.46 الف جنيه للشراء .
وصل سعر كيلو الذهب 3.474 مليون جنيه للبيع و 3.5 مليون جنيه للشراء .

 

 

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