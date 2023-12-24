الإسماعيلي يحسم ملف رحيل عبدالرحمن مجدي

أغلق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ملف رحيل لاعب خط وسط الفريق عبد الرحمن مجدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي لا توجد أي نية على الإطلاق للتفريط في خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هناك حرص كبير على الإبقاء على كل النجوم، في ظل الوضع الحالي للفريق، وواصل المصدر تصريحاته قائلا إن أي تفكير في رحيل أي لاعب لن يكون إلا بعد نهاية الموسم الحالي.

على جانب آخر، تلقى حارس مرمى الفريق الأول محمد فوزي، عرض من الجونة من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية .

الحارس محمد فوزي مطلوب في عدد من الأندية في ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع النادي الإسماعيلي، ومن ثمّ يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

في سياق مختلف، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري، المقررة يوم الاثنين الأول من يناير المقبل، ضمن منافسات الدوري العام.

كان الإسماعيلي قد تلقى هزيمة مباغتة في المباراة الأخيرة أمام إنبي بهدف دون رد.