فيديو| «طفولة عين شمس» تناقش رسالة ماجستير استخدام الأناشيد الموسيقية لخفض اضطرابات النطق

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة مريم لويز ضيف أسعد بعنوان “استخدام الأناشيد الموسيقية لخفض اضطرابات النطق لأطفال متلازمة داون”.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة؛ وإشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبري أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة والدكتورة غادة عبد الرحيم على.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة أسماء عبد العال الكبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد رزق البحيرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور شيرين عبد المعطى على أستاذ التربية الموسيقية للطفل المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم النفس التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.