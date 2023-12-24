“فلسطين” أبرز الأعمال الفنية بمعرض نتائج العام الميلادي الجديد بتعليم جنوب سيناء

افتتح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، معرض نتائج العام الميلادي الجديد 2023 بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، وكان أبرزها منتجات فنية عن فلسطين.

واستهل وكيل الوزارة الزيارة بقص شريط معرض الاقتصاد المنزلي لإدارات المديرية، ثم تفقد المعروضات التي تنوعت بين تابلوهات فنية وخامات من الأقمشة (الجوخ والايتامين وتيل والقطيفة) والتطريز والأبليك والخرز وغرة النفاش، كما تنوعت الأشكال الفنية ما بين أعمال تراثية سيناوية، والتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ونتائج العام الجديد 2024 بأعمال الطالبات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأشاد وكيل الوزارة بالمعروضات وجودة الأعمال الفنية لأنشطة الاقتصاد المنزلي، ووجه التحية لكل المشاركات بالمعرض.

من جانبها قدمت غادة موجه عام الاقتصاد المنزلي الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على تشريفه بافتتاح المعروض وللضيوف موجة التحية لكل المشاركات بالمعرض من طالبات الإدارات التعليمية ومعلمات الاقتصاد المنزلي.

شهد الافتتاح مبروك الغمريني رئيس مجلس ومدينة طور سيناء، ومصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية، وغادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ومحمد ربيع موجه عام المجال الصناعي بالمديرية وعلي طنش مدير التخطيط والمشروعات بالمديرية وأمال صبحي مديرة المدرسة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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