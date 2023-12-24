فرقة الإنشاد الدينى تحيى حفلا بمعهد الموسيقى الثلاثاء المقبل

تحيى فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 26 ديسمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

تقدم الفرقة مجموعة من الأناشيد والابتهالات والمؤلفات الروحانية: منها: “كل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبد القادر، ويا رب أنا العبد الفانى - النبي صلو عليه - اللهم صلى على المحبوب لـ لسامى الحفناوى، ويا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى، ويا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت، النبي عربى لـ سيد إسماعيل، ونبينا الكريم لـ جمال سلامة، والرضا والنور لـ محمد الموجى، والتعطيرة لـ سيد موسى، ويا غفار لـ أحمد عبد الله، ويا رسول الله يا خير نبي لـ مرسى الحريرى، والشمعتين ومدد لـ عبد العظيم عبد الحق، وأول ما نبدى القول لـ عمار الشريعى، وسلوا قلبي لـ رياض السنباطى، وتعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى”.

وذلك بأداء المنشدين: حسام صالح، وأحمد العمرى، وأشرف زيدان، وأحمد حسن، وفارس عبد العال، وحاتم زايد، ولاء رميح، وضيفة الحفل بسمة عبد القادر.

تأسست فرقة الإنشاد الديني على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى.

وتخصصت الفرقة فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور.