مدرب فيوتشر: جاهزون لمواجهة بيراميدز.. وتحديد موقف عمر كمال غدا

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، جاهزية جميع لاعبي الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها غدًا الاثنين، في نصف نهائي كأس سوبر الأبطال، بمدينة أبو ظبي الإماراتية.



وقال مدرب مودرن فيوتشر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيراميدز: لدينا ثقة في جميع اللاعبين، وأثق في جميع لاعبي الفريق لتقديم مباراة جيدة، .

وأضاف مدرب مودرن فيوتشر: كل اللاعبين جاهزون لمباراة الغد، ولعبنا 5 مباريات في 18 يوما وهو شيء غير سهل، ولعبنا مباراتين منها خارج مصر، لكننا جاهزون لمباراة الغد، وسنرى من الجاهز من اللاعبين، ولا يُمكنني أن أقول عمر كمال جاهز أو لا وسنرى ذلك غدًا.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، نظيره بيراميدز، في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

من جانبه، قال غنام محمد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إن مباراة صعبة جدًا أمام ناد كبير هو بيراميدز نعرفه ويعرفنا، وإن شاء الله نقدم مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية.



